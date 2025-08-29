АвтоМир / Происшествия

Великолучанин попал под суд за использование поддельного водительского удостоверения

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, ранее не судимого, который приобрёл, хранил и использовал поддельное водительское удостоверение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в сентябре текущего года мужчина, не сдавая экзамен по правилам дорожного движения в Госавтоинспекции, купил у неустановленных лиц фальшивое водительское удостоверение. Через несколько месяцев сотрудники ДПС при проверке удостоверения выявили, что он предъявил документ с реквизитами, выданными другому человеку.

Суд признал подсудимого виновным по статье 327 части 3 УК РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы на пять месяцев с установлением определённых ограничений. При этом суд учёл личность мужчины, характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.