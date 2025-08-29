АвтоМир / Происшествия

Любителя затонированных стекол в Пскове арестовали на 10 суток

Судья Псковского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Установлено, что в сентябре обвиняемого Коноплева привлекали к административной ответственности за управление грузовым фургоном, на котором светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол составила менее 70%.

Инспектор ДПС вынес требование в двухдневный срок удалить тонировку с передних стекол и впредь ее не наносить. Однако мужчина проигнорировал данное требование. Вновь на этом фургоне с затонированными стеклами его заметили поздним вечером 2 декабря на улице Генерала Маргелова в Пскове.

Учитывая личность виновного, ранее неоднократно привлекавшего к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе пять раз за управление автомобилями с тонировкой передних стекол, судья назначил водителю административное наказание в виде ареста на 10 суток.