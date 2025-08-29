АвтоМир / Происшествия

В Локне за повторное вождение в нетрезвом виде задержан водитель мотоблока

В поселке Локня дорожной полицией установлен водитель в нетрезвом состоянии, который ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 11 декабря у дома по улице Красноармейской в поселке Локня инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, который управлял мотоблоком. Выяснилось, что этот житель Локнянского муниципального округа, 1999 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Мотоблок изъят.