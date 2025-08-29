АвтоМир / Происшествия

Прокуратура добилась лишения водительских жителя Пыталов из-за заболевания

Прокуратура Пыталовского муниципального округа района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила серьёзное нарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что 39‑летний житель города Пыталово, имеющий действующее водительское удостоверение, страдает заболеванием, при котором категорически запрещено управлять любым транспортным средством.

Чтобы исключить угрозу для жизни, здоровья и имущества граждан, прокуратура направила в Пыталовский районный суд административное исковое заявление. В документе содержалось требование прекратить действие права управления транспортными средствами данного гражданина — до тех пор, пока он не пройдёт лечение и не получит соответствующее медицинское заключение.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. На данный момент нарушение устранено: действие водительских прав приостановлено.