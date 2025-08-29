АвтоМир / Происшествия

Жителю Сланцев грозит 7 лет заключения за гибель двух подростков в ДТП под Гдовом

Первый заместитель прокурора Псковской области Константин Мозеров утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. К ответственности привлекается 20-летний житель города Сланцы Ленинградской области, который спустя всего несколько месяцев после получения прав стал виновником гибели двух несовершеннолетних знакомых - в возрасте 14 и 16 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Поздним вечером 6 августа 2025 года обвиняемый на автомобиле своей старшей сестры вместе с четырьмя подростками выехал из Сланцев в сторону Гдова. На трассе он двигался со скоростью не менее 80 км/ч, не справился с управлением, выехал на обочину и в результате заноса съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась, после чего столкнулась с деревом.

В результате аварии, произошедшей исключительно по вине водителя, двое подростков погибли на месте, не дождавшись скорой помощи. Сам водитель и ещё два пассажира получили незначительные травмы.

Обвинение предъявлено по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.