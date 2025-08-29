←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Виновного в гибели двух людей жителя Тверской области осудили в Опочке

15.12.2025 15:24|ПсковКомментариев: 0

Опочецкий суд постановил приговор в отношении жителя Тверской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 6 статьи 264 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Суд установил, что 29 декабря 2023 года в темное время суток мужчина, не имея права управления транспортным средством, ехал на автомобиле «Урал» 375ЕМ с прицепом, на котором отсутствовали внешние световые приборы и световозвращатели. 

После того, как в автомобиле закончилось топливо, подсудимый совершил вынужденную остановку на неосвещенном участке дороги, но не выставил знак аварийной остановки и не включил габаритные огни. Водитель двигавшегося в попутном направлении автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не заметил стоящий на дороге «Урал» и совершил на него наезд, после выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем DAF XF480 FT.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя «Урала», водитель и пассажир Toyota получили травмы, повлекшие их смерть.

Подсудимый свою вину полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
