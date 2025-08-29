АвтоМир / Происшествия

Повторно севшему за руль пьяным дедовичанину назначили 200 часов обязательных работ

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В 2024 году постановлением мирового судьи жителя Дедовичей признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования) и назначили штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1,5 года.

В сентябре 2025 года подсудимый, опять находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле, при этом не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди транспортным средством. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,10 мг/л.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.