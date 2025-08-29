←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Злостную нарушительницу ПДД из Палкино лишили автомобиля

17.12.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Палкинского района поддержала государственное обвинение, которое поставило точку в опасной истории с неисправимой нарушительницей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

22-летняя жительница посёлка Палкино обвиняется по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже наказанным за такое же нарушение).

Ранее ее действия неоднократно создавали угрозу для жизни и здоровья других людей на дороге. 21 июля 2023 года женщина была привлечена к административной ответственности за вождение в пьяном виде. 11 октября того же года, находясь в состоянии опьянения, она снова села за руль автомобиля Volkswagen Passat и проехала от деревни Крюково до посёлка Палкино, где ее задержали сотрудники ГИБДД.

На момент нарушений женщина никогда не имела водительского удостоверения. Она изначально не имела права садиться за руль.

С учётом позиции гособвинителя и всех обстоятельств дела, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, лишение права управлять транспортными средствами на 2 года и конфисковал автомобиль в доход государства.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
