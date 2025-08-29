←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Суд продлил домашний арест водителю, сбившему трех псковичей

17.12.2025 18:44|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Псковской области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд на трех пешеходов, двигавшихся по проезжей части в попутном направлении, после чего покинул место происшествия.

В результате аварии два пешехода скончались на месте, один пешеход получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемому срок содержания под домашним арестом продлен на один месяц.

Уголовное дело планируется к направлению для утверждения обвинительного заключения прокурору и в суд для рассмотрения по существу. 

