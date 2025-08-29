←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Жителю Дно грозит до пяти лет тюрьмы за угон автомобиля

18.12.2025 11:33|ПсковКомментариев: 0

Житель города Дно предстанет перед судом за угон автомобиля. Прокурор утвердил обвинительное постановление в отношении 33-летнего подозреваемого. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского округа.

В ходе расследования установлено, что вечером 3 сентября обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к автомобилю «Форд Фокус» на 3-м километре одной из автодорог в Дновском муниципальном округе. Не имея разрешения собственника, сел за руль и, используя ключ от замка зажигания, которым ранее незаконно завладел, поехал до своего дома в городе Дно, где не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи.

Уголовное дело направили для рассмотрения в дновский суд. Санкция части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
