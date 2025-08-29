АвтоМир / Происшествия

Псковичка с 110 штрафами погасила долг, чтобы снять арест с Hyundai

32-летняя жительница Пскова неоднократно нарушала правила дорожного движения, игнорируя дорожные знаки, выполняя рискованные маневры и превышая скорость. В результате её действий служба судебных приставов возбудила 110 исполнительных производств на общую сумму более 281 тысячи рублей из-за систематического отказа оплачивать штрафы, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Судебный пристав арестовал расчетные счета должницы, запретил ей покидать пределы страны и наложил запрет на переоформление автомобиля. Однако девушка не спешила исполнять свои долговые обязательства.

В ходе рейдового мероприятия сотрудники ведомства обнаружили её автомобиль Hyundai и произвели его арест, поместив машину на специализированную стоянку. Осознав серьезность ситуации и возможную утрату дорогостоящего автомобиля, она обратилась в структурное подразделение судебных приставов для выяснения способов погашения задолженности.

Судебный пристав-исполнитель объяснил женщине порядок оплаты через доступные онлайн-сервисы. Та быстро внесла необходимую сумму, и весь долг был успешно погашен. Исполнительные производства завершились фактическим исполнением.