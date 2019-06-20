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В псковском МЧС развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ДТП в Себежском районе

В ГУ МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ДТП, произошедшего сегодня, 1 июля, на железнодорожном переезде в Себежском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Напомним, 1 июля около 11.20 на перегоне Заваруйка - Себеж столкнулись грузовой автомобиль DAF и тепловоз. Два человека - машинист и помощник машиниста локомотива - погибли, четверым оказывается медпомощь.

На месте происшествия работал дежурный караул пожарно-спасательной части №29. Пожарные деблокировали пострадавшего с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Также на месте происшествия работают оперативные группы ГУ МЧС России по Псковской области и Центра управления в кризисных ситуациях.

В главном управлении областного МЧС развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.