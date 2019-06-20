АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель большегруза, подозреваемый в совершении ДТП на переезде под Себежем, заключен под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следователей Следственного отдела МО МВД России «Себежский» о заключении под стражу автомобилиста, совершившего столкновение на железнодорожном переезде в Себежском районе, в результате которого 2 человека погибли, еще 4 получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

Следственные действия и расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия локомотива с грузовиком по ч. 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» продолжаются.

Напомним, 1 июля около 11.20 на перегоне Заваруйка - Себеж столкнулись грузовой автомобиль DAF, перевозивший железобетонные изделия, и тепловоз. Как ранее сообщала пресс-служба ОЖД, авария произошла по вине водителя грузовика, который, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.

В результате аварии два человека - машинист и помощник машиниста локомотива - погибли, четверо получили травмы. ОАО «Российские железные дороги» пообещало оказать необходимую помощь семьям погибших.