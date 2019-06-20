Общество

ОАО «РЖД» выражает соболезнования семьям погибших в ДТП на перегоне Себеж – Заваруйка

ОАО «Российские железные дороги» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде, случившегося 1 июля в Псковской области, и выражает надежду на скорое выздоровление пострадавших. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В сообщении говорится, что компания окажет необходимую помощь семьям погибших машиниста рабочего поезда Михаила Юркова и помощника машиниста Андрея Демидова, которые предприняли все необходимые меры для предотвращения столкновения с грузовым автомобилем, перевозящим железобетонные изделия.

Михаил Юрков, приближаясь к переезду, увидел выезжающий на железнодорожные пути грузовой автомобиль и немедленно применил экстренное торможение. Локомотивная бригада до последнего предпринимала попытки предотвратить происшествие, несмотря на то, что по инструкции, они могли покинуть кабину машиниста, оценивая расстояние как недостаточное для остановки поезда. Благодаря профессионализму машиниста и его помощника удалось предотвратить более серьезные последствия ДТП. В поезде на момент происшествия находились еще трое работников железной дороги, которые пострадали в результате столкновения.

ОАО «РЖД» выражает глубокие соболезнования семьям Михаила Юркова и Андрея Демидова.

Михаил Юрков родился в 1976 году. Свой трудовой путь на железнодорожном транспорте он начал в 1997 году. С 2012 года – в должности машиниста тепловоза 1 класса моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД». У погибшего осталось трое детей.

Андрей Демидов родился в 1996 году. В 2015 году начал работать на железной дороге. С 2018 года – в должности помощника машиниста тепловоза моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД».