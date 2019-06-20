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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на переезде в Себежском районе

02.07.2019 09:03|ПсковКомментариев: 0

По факту ДТП в Себежском районе следственным отделом МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время водитель грузовой автомашины задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 1 июля около 11.20 на перегоне Заваруйка - Себеж столкнулись грузовой автомобиль DAF, перевозивший железобетонные изделия, и тепловоз. Как ранее сообщала пресс-служба ОЖД, авария произошла по вине водителя грузовика, который, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.

В результате аварии два человека - машинист и помощник машиниста локомотива - погибли, четверо получили травмы. ОАО «Российские железные дороги» окажет необходимую помощь семьям погибших.

Теги: #ДТП #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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