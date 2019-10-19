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В ДТП в Крестах водитель иномарки получил перелом ключицы

В Пскове, в микрорайоне Кресты, столкнулись автомобили Mercedes и Renault. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Пскову, сообщение об аварии поступило 28 октября в 11.45.

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«По предварительным данным, за рулем Mercedes был мужчина 1977 года рождения, а Renault управлял мужчина 1986 года рождения. Последний - получил перелом ключицы, - отметили в ГИБДД. - Проверка выявила, что водители не находились в состоянии алкогольного опьянения».

Также в ГИБДД добавили, что по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.