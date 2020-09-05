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Число наездов на диких животных в Псковской области увеличилось на 60%

В январе-августе текущего года на автодорогах Псковской области произошел рост числа наездов транспортных средств на диких животных, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, за 8 месяцев зарегистрировано 112 наездов на диких животных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших людей в таких происшествиях увеличилось на 60%.

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Как правило, наезды на животных происходят в темное время суток: под колеса транспортных средств попадают лоси, косули, которые представляют наибольшую опасность для водителя легкового автомобиля и его пассажиров. Они могут весить более 500 кг и столкновение с ними соизмеримо с въездом в стену.

Только за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6 дорожных аварий с участием диких животных, в которых 4 человека погибли и 2 получили ранения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует всем автомобилистам быть предельно внимательными на дороге, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость. При движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний, при наличии передних противотуманных фар использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока - они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться его испугать сигналом и фарами, так как реакция животного может быть непредсказуемой, поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, добавили в ведомстве.