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АвтоМир / Происшествия / ДТП

11-летний велосипедист сбит возле суда в Великих Луках

16.07.2021 13:05|ПсковКомментариев: 0

Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках. Как сообщает газета «Великолукская Правда Новости», ДТП произошло на улице Карла Либкнехта, 13 около 12.00.

Автомобиль «ГАЗель» выезжал с территории двора, где расположено здание суда. В это время по улице Либкнехта со стороны улицы Пионерской ехал одиннадцатилетний велосипедист.

Водитель не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. На данный момент мальчику оказывают медицинскую помощь. Ребенок получил травмы, не угрожающие жизни.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Теги: #ДТП #дети #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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