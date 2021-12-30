АвтоМир / Происшествия / ДТП

Перевозящий пациента автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП в Псковском районе

Перевозящий пациента автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП в Псковском районе 2 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.20 на 9-м километре автодороги Псков — Изборск. Водитель автомобиля «скорой помощи», мужчина 1966 года рождения, двигался с включенным проблесковым маячком по направлению в Псков, в транспортном средстве находился пациент.

По дороге «скорая» совершила столкновение с машиной «Хендай Солярис», за рулем которой находилась женщина 1985 года рождения, она ехала в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал. Перевозимого пациента забрал приехавший на место происшествия другой автомобиль «скорой помощи».