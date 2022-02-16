←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
в МРЭО Живая очередь
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё ДТП 16.02.2022 09:052 Водитель фуры великолукского мясокомбината скончался на месте ДТП в Опочецком районе 17.02.2022 18:290 Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове 17.02.2022 12:410 Ветер снес автомобиль в кювет в Островском районе 16.02.2022 20:412 Женщина попала под колеса автомобиля в Пскове 16.02.2022 20:100 Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Пскове 16.02.2022 18:110 Легковые автомобили столкнулись на трассе в Острове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове

17.02.2022 18:29|ПсковКомментариев: 0

Судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему более двух лет назад в деревне Стяглы Псковского района, продолжилось в Пскове 17 февраля допросами двух свидетелей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением бизнесмена Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населенном пункте. В результате пострадал пешеход, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Защитник Алла Мамченко в судебном заседании указала на то, что следователь СК России незаконно признал недопустимым доказательством одну из комплексных экспертиз, исключив тем самым из нее автотехническую часть исследования, в выводах которого был указан механизм ДТП.

«Это единственное доказательство, которое указывает на механизм ДТП, — подчеркнула защитник. — У нас механизма ДТП нет! Новую автотехническую экспертизу не провели. Этот нонсенс. Такого не было никогда в жизни! Для меня дико: как можно рассматривать дело без механизма ДТП?»

Алла Мамченко попросила огласить постановление о признании недопустимым доказательством указанной экспертизы. При этом она обратила внимание суда на то, что решение следователя не является неоспоримым.

Государственный обвинитель в свою очередь отметила, что сторона защиты не была ущемлена в правах обжаловать данное постановление следователя в рамках предварительного следствия. Она напомнила, что недопустимые доказательства не могут быть положены в основу приговора.

«Тот факт, что постановление не было обжаловано на следствии, не мешает это сделать на судебном заседании. Предлагаю суду рассмотреть вопрос о допустимости данного доказательства. Я, как защитник, прошу принять это доказательство в качестве допустимого», — обратилась к суду Алла Мамченко.

Судья отказала на данном этапе в удовлетворении ходатайства защитника и напомнила, что защита сможет представлять свои доводы в ходе исследования доказательств стороны защиты.

Также в судебном заседании огласили заключение судебной экспертизы, в котором указывается причина смерти одного из водителей в первом ДТП (столкновение автомобилей «Чери» и «Рено» — ред.), которому оказывал помощь впоследствии погибший пешеход Струтинский. В выводах говорится, что к моменту второго ДТП (с участием автомобиля «Лексус» — ред.) водитель был мертв в результате разрыва аорты.

Вызванный в суд судмедэксперт Всеволод Савчук пояснил, что смерть от подобной травмы наступает быстро, поскольку разрыв аорты вызывает массивное кровотечение. «Смерть измеряется секундами, максимум минутой. Травма, несовместимая с жизнью. Смерть наступает очень быстро», — сказал эксперт.

Судья поинтересовалась, мог ли человек менять свое местоположение с подобной травмой.

«Речь идет о временном промежутке, исчисляемом секундами. Механическое воздействие было в область грудины. Само воздействие сопровождалось очень сильной болью. В таком состоянии возможны неосознанные действия в течение небольшого промежутка», — ответил Всеволод Савчук.

«Мог с такими травмами говорить?» — спросила судья.

«В течение, буквально, может быть, минуты», — пояснил эксперт.

Также в судебном заседании огласили часть судебных экспертиз, в выводах одной из которых было указано, что оказывавший помощь пешеход умер в результате травматического шока от полученных телесных повреждений спустя 27 минут после поступления в медучреждение.

После этого в зал судебного заседания вызвали свидетеля Владимира Алексеенко, который принимал участие в третьем следственном эксперименте по определению общей и конкретной видимости в рамках данного уголовного дела в ноябре 2020 года (проводимым СК России — ред.) в качестве статиста.

Свидетель рассказал, что принял участие в следственном эксперименте «за компанию», по приглашению одногруппницы. Его и еще двух одногруппников-статистов собрали возле Следственного комитета, а затем они вместе со следователем и криминалистом приехали на участок дороги за городом.

Владимир Алексеенко, говоря о расстановке транспортных средств в ходе эксперимента, отметил, что одна автомашина находилась на дороге, другая — на обочине. Автомобили расставлялись в его присутствии, помнит, что участники следственного действия спорили, в частности, о расположении автомобиля на обочине.

Его задача заключалась в том, чтобы со стороны водительского сиденья автомобиля на проезжей части с помощью парогенератора испускать пар (симулировать дым одного из автомобилей-участников ДТП — ред.), объяснил свидетель. Он рассказал, что по указанию следователя делал это сначала возле транспортного средства, а затем — в салоне. «Пар был белым, допустим, средней плотности», — сказал Владимир Алексеенко.

Отвечая на вопросы защиты, он рассказал, что был в черной одежде, сидел у автомобиля на корточках, а находясь в автомобиле, держал парогенератор через открытое окно двери или через приоткрытую дверь.

Какая была цель эксперимента и в какой день подписывал протокол, вспомнить не может. «Я просто выполнял поручения следователя», — пояснил суду свидетель.

Владимир Алексеенко также сказал, что было холодно, темно, каким было состояние дорожного покрытия, не помнит.

Алла Мамченко уточнила у свидетеля, были ли звезды на небе в тот момент, когда производилось следственное действие.

«Звезды были 100%, — сказал Владимир Алексеенко, — Я звезды видел». Он отметил, что на этот факт обращали внимание. По его словам, на это указал водитель, которые привез его на место следственного действия.

Напомним, и Георгий Кухи, и свидетель Черношук, оказывавший помощь потерпевшим вместе с погибшим Струтинским, в ходе указанного следственного действия выразили несогласие со следственным экспериментом, указав на некорректную расстановку автомобилей и не соответствующие искомым погодные условия.

Кроме того, в материалах уголовного дела содержатся письменные замечания стороны защиты к этому протоколу следственного эксперимента. Согласно замечаниям, погодная, климатическая и дорожная обстановка в момент следственного действия не была максимально приближенной к той, которая была на момент ДТП. В частности, условия видимости были другими, небо было безоблачным — звездным, дорожное полотно осталось сухим и светло-серым, расстановка транспортных средств не соответствовала искомой.

Также указано на ряд иных нарушений, допущенных в ходе следственного действия, которые стали причиной некорректного измерения общей и конкретной видимости.

В выводах автотехнической экспертизы, которая производилась, основываясь на данных указанного следственного эксперимента, говорится, что водитель автомобиля «Лексус» при выполнении требований ПДД располагал технической возможностью избежать ДТП.

Отметим, что сторона защиты намерена подать ходатайство об исключении этого следственного эксперимента из числа доказательств и о проведении нового следственного эксперимента.

Также в судебном заседании прокурор огласил расшифровку аудиозаписи беседы Георгия Кухи с супругой и сыном погибшего (проводившего аудиозапись разговора), которая состоялась вскоре после ДТП. В ходе разговора Георгий Кухи неоднократно принес им извинения и предлагал свою помощь, что, как указывает сторона защиты, опровергает многочисленные заявления стороны обвинения о том, что помощь не предлагалась, а извинения не были принесены своевременно.

Напомним, на предыдущем судебном заседании 11 февраля продолжили допрос экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна, заслушали показания свидетеля Дениса Васильева — сотрудника ГИБДД, который принимал участие в осмотре «Лексуса», а также завершили просмотр видеозаписи третьего следственного эксперимента по определению общей и конкретной видимости.

Судебное заседание продолжится 18 февраля.

Теги: #ДТП #уголовное дело #псков #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 318 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.02.2022, 18:290 Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове 17.02.2022, 17:540 Госдума приняла законопроект о штрафах за выброс мусора из машин в первом чтении 17.02.2022, 17:121 Псковские заводы начнут производить асфальтобетон по новому ГОСТу 17.02.2022, 13:560 За повторное вождение в нетрезвом виде пскович отработает 200 часов
17.02.2022, 12:410 Ветер снес автомобиль в кювет в Островском районе 17.02.2022, 10:200 Пьяного водителя ВАЗа задержали полицейские в Великих Луках 17.02.2022, 09:313 Машина скорой помощи застряла на час в «ледяной ловушке» в псковском дворе 17.02.2022, 09:171 Участок Рижского проспекта в Пскове перекроют из-за демонтажа рекламных конструкций
16.02.2022, 20:412 Женщина попала под колеса автомобиля в Пскове 16.02.2022, 20:100 Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Пскове 16.02.2022, 18:110 Легковые автомобили столкнулись на трассе в Острове 16.02.2022, 17:090 В ГИБДД сообщили, когда начнут штрафовать невнимательных водителей на улице Карла Маркса
16.02.2022, 15:177 Защитник рассказала о состоянии здоровья псковского бизнесмена, обвиняемого в смертельном ДТП 16.02.2022, 15:130 Объявлен конкурс на ремонт дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры 16.02.2022, 14:3616 Псковский адвокат прокомментировала сумму иска по делу известного бизнесмена 16.02.2022, 13:548 Алла Мамченко объяснила возросшее внимание СМИ к делу псковского бизнесмена
16.02.2022, 13:2414 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 16.02.2022, 13:178 Названы возможные причины резонансного ДТП в Псковском районе 16.02.2022, 12:542 Защита будет ходатайствовать о новом следственном эксперименте по делу псковского бизнесмена 16.02.2022, 12:503 Режим работы одного из светофоров изменят на Октябрьском проспекте в Пскове
16.02.2022, 12:3214 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи. ВИДЕО 16.02.2022, 12:194 Алла Мамченко назвала причину затянувшегося расследования дела в отношении известного бизнесмена 16.02.2022, 12:150 Полиция остановила пьяного водителя-рецидивиста в Печорском районе 16.02.2022, 12:021 В Псковской области осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
16.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко 16.02.2022, 10:420 Два автомобиля столкнулись в Псковском районе. ФОТО 16.02.2022, 10:230 Начинающий водитель врезалась в световую опору в Пскове. ФОТО 16.02.2022, 09:330 В псковской ГИБДД назвали основные ошибки водителей на дорогах
16.02.2022, 09:052 Водитель фуры великолукского мясокомбината скончался на месте ДТП в Опочецком районе 15.02.2022, 21:586 Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове 15.02.2022, 21:080 Фотофакт: Эволюция дорожных знаков 15.02.2022, 15:430 Дорогу возле Гдова отремонтируют за 50 млн рублей
15.02.2022, 15:041 Концепцию контроля качества обслуживания дорог разработали в Пскове 15.02.2022, 14:540 На одном из переездов в Великих Луках 18 февраля ограничат движение 15.02.2022, 12:150 Два автобуса столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 15.02.2022, 11:537 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта
15.02.2022, 11:300 Дороги в Пустошкинском районе временно перекроют для проведения авторалли 15.02.2022, 10:559 Водители не замечают новых дорожных знаков на улице Карла Маркса в Пскове. ФОТО 15.02.2022, 10:530 Дни рекордных продаж «Джили» начались в автосалоне РРТ в Пскове 15.02.2022, 10:000 Организация движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной в Пскове изменится 19 февраля
15.02.2022, 08:350 Псковичам напомнили о графике работы центра фиксации правонарушений ГИБДД 15.02.2022, 08:060 Одностороннее движение ввели на улице Карла Маркса в Пскове 14.02.2022, 20:314 В Пскове продолжается ямочный ремонт дорог 14.02.2022, 19:382 Правила парковки изменятся на улице Карла Маркса в Пскове
14.02.2022, 16:010 В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Фабрициуса - Вокзальная 14.02.2022, 14:021 Повреждения дорожного покрытия устранили на улице Поземского в Пскове 14.02.2022, 12:520 Въехавший в газон на круговом перекрестке в Пскове водитель оказался пьяным 14.02.2022, 12:290 К введению одностороннего движения на улице Карла Маркса готовятся в Пскове
14.02.2022, 11:510 Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Пыталовском районе 14.02.2022, 11:340 Работу светофора скорректируют в Пскове на время ремонта улицы Фабрициуса 14.02.2022, 10:490 Псковичам напомнили о способе получить скидку при замене водительских прав 14.02.2022, 10:281 Участок Рижского проспекта в Пскове перекроют 19 февраля
14.02.2022, 09:560 Более 1900 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 14.02.2022, 09:160 Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Локнянском районе 14.02.2022, 09:000 Эксперт рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей 13.02.2022, 22:010 Тротуар и автостоянка появятся в деревне Родина
13.02.2022, 10:512 Псковичам разъяснили суть изменений в законе о техосмотре транспорта 12.02.2022, 20:300 Беременная женщина пострадала в аварии в Печорском районе 12.02.2022, 18:083 Автомобиль вылетел на круг на улице Инженерной в Пскове 12.02.2022, 16:300 Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП с грузовиком в Островском районе
11.02.2022, 20:300 В Пскове продолжают допрашивать свидетелей по резонансному ДТП 11.02.2022, 20:061 Перекресток Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках отремонтируют в конце июня 11.02.2022, 19:000 Глава Великих Лук ответил на обращения горожан по ремонту дорог и дворов 11.02.2022, 16:460 Фотофакт: Растаявший асфальт обнажил рельс
11.02.2022, 15:391 Бензин АИ-95 в Псковской области за месяц подорожал почти на 1,5% 11.02.2022, 15:350 Схема движения на перекрестке Вокзальной и Советской изменится в ближайшие дни 11.02.2022, 11:190 Читатели ПЛН выбрали направление одностороннего движения на улице Свердлова 11.02.2022, 09:421 Удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса - новая тема опроса в «Автомире»
11.02.2022, 08:584 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 11.02.2022, 08:350 Великолукский нетрезвый водитель попался при попытке дать полумиллионную взятку 10.02.2022, 19:350 Владельцев автомобилей в Острове просят убрать их на время уборки снега 10.02.2022, 15:190 Власти Великих Лук отреагировали на обращения горожан по поводу наледи на дорогах
10.02.2022, 15:001 Псковичка назвала улицы на Завокзалье отрезанной частью города 10.02.2022, 14:443 Фотофакт: Новые старые ямы 09.02.2022, 21:1024 Губернатор проверил ход реконструкции улицы Фабрициуса в Пскове 09.02.2022, 18:370 200 грузовиков стоят в очереди на российско-латвийском участке границы в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.