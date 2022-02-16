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Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове

Судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему более двух лет назад в деревне Стяглы Псковского района, продолжилось в Пскове 17 февраля допросами двух свидетелей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением бизнесмена Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населенном пункте. В результате пострадал пешеход, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Защитник Алла Мамченко в судебном заседании указала на то, что следователь СК России незаконно признал недопустимым доказательством одну из комплексных экспертиз, исключив тем самым из нее автотехническую часть исследования, в выводах которого был указан механизм ДТП.

«Это единственное доказательство, которое указывает на механизм ДТП, — подчеркнула защитник. — У нас механизма ДТП нет! Новую автотехническую экспертизу не провели. Этот нонсенс. Такого не было никогда в жизни! Для меня дико: как можно рассматривать дело без механизма ДТП?»

Алла Мамченко попросила огласить постановление о признании недопустимым доказательством указанной экспертизы. При этом она обратила внимание суда на то, что решение следователя не является неоспоримым.

Государственный обвинитель в свою очередь отметила, что сторона защиты не была ущемлена в правах обжаловать данное постановление следователя в рамках предварительного следствия. Она напомнила, что недопустимые доказательства не могут быть положены в основу приговора.

«Тот факт, что постановление не было обжаловано на следствии, не мешает это сделать на судебном заседании. Предлагаю суду рассмотреть вопрос о допустимости данного доказательства. Я, как защитник, прошу принять это доказательство в качестве допустимого», — обратилась к суду Алла Мамченко.

Судья отказала на данном этапе в удовлетворении ходатайства защитника и напомнила, что защита сможет представлять свои доводы в ходе исследования доказательств стороны защиты.

Также в судебном заседании огласили заключение судебной экспертизы, в котором указывается причина смерти одного из водителей в первом ДТП (столкновение автомобилей «Чери» и «Рено» — ред.), которому оказывал помощь впоследствии погибший пешеход Струтинский. В выводах говорится, что к моменту второго ДТП (с участием автомобиля «Лексус» — ред.) водитель был мертв в результате разрыва аорты.

Вызванный в суд судмедэксперт Всеволод Савчук пояснил, что смерть от подобной травмы наступает быстро, поскольку разрыв аорты вызывает массивное кровотечение. «Смерть измеряется секундами, максимум минутой. Травма, несовместимая с жизнью. Смерть наступает очень быстро», — сказал эксперт.

Судья поинтересовалась, мог ли человек менять свое местоположение с подобной травмой.

«Речь идет о временном промежутке, исчисляемом секундами. Механическое воздействие было в область грудины. Само воздействие сопровождалось очень сильной болью. В таком состоянии возможны неосознанные действия в течение небольшого промежутка», — ответил Всеволод Савчук.

«Мог с такими травмами говорить?» — спросила судья.

«В течение, буквально, может быть, минуты», — пояснил эксперт.

Также в судебном заседании огласили часть судебных экспертиз, в выводах одной из которых было указано, что оказывавший помощь пешеход умер в результате травматического шока от полученных телесных повреждений спустя 27 минут после поступления в медучреждение.

После этого в зал судебного заседания вызвали свидетеля Владимира Алексеенко, который принимал участие в третьем следственном эксперименте по определению общей и конкретной видимости в рамках данного уголовного дела в ноябре 2020 года (проводимым СК России — ред.) в качестве статиста.

Свидетель рассказал, что принял участие в следственном эксперименте «за компанию», по приглашению одногруппницы. Его и еще двух одногруппников-статистов собрали возле Следственного комитета, а затем они вместе со следователем и криминалистом приехали на участок дороги за городом.

Владимир Алексеенко, говоря о расстановке транспортных средств в ходе эксперимента, отметил, что одна автомашина находилась на дороге, другая — на обочине. Автомобили расставлялись в его присутствии, помнит, что участники следственного действия спорили, в частности, о расположении автомобиля на обочине.

Его задача заключалась в том, чтобы со стороны водительского сиденья автомобиля на проезжей части с помощью парогенератора испускать пар (симулировать дым одного из автомобилей-участников ДТП — ред.), объяснил свидетель. Он рассказал, что по указанию следователя делал это сначала возле транспортного средства, а затем — в салоне. «Пар был белым, допустим, средней плотности», — сказал Владимир Алексеенко.

Отвечая на вопросы защиты, он рассказал, что был в черной одежде, сидел у автомобиля на корточках, а находясь в автомобиле, держал парогенератор через открытое окно двери или через приоткрытую дверь.

Какая была цель эксперимента и в какой день подписывал протокол, вспомнить не может. «Я просто выполнял поручения следователя», — пояснил суду свидетель.

Владимир Алексеенко также сказал, что было холодно, темно, каким было состояние дорожного покрытия, не помнит.

Алла Мамченко уточнила у свидетеля, были ли звезды на небе в тот момент, когда производилось следственное действие.

«Звезды были 100%, — сказал Владимир Алексеенко, — Я звезды видел». Он отметил, что на этот факт обращали внимание. По его словам, на это указал водитель, которые привез его на место следственного действия.

Напомним, и Георгий Кухи, и свидетель Черношук, оказывавший помощь потерпевшим вместе с погибшим Струтинским, в ходе указанного следственного действия выразили несогласие со следственным экспериментом, указав на некорректную расстановку автомобилей и не соответствующие искомым погодные условия.

Кроме того, в материалах уголовного дела содержатся письменные замечания стороны защиты к этому протоколу следственного эксперимента. Согласно замечаниям, погодная, климатическая и дорожная обстановка в момент следственного действия не была максимально приближенной к той, которая была на момент ДТП. В частности, условия видимости были другими, небо было безоблачным — звездным, дорожное полотно осталось сухим и светло-серым, расстановка транспортных средств не соответствовала искомой.

Также указано на ряд иных нарушений, допущенных в ходе следственного действия, которые стали причиной некорректного измерения общей и конкретной видимости.

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В выводах автотехнической экспертизы, которая производилась, основываясь на данных указанного следственного эксперимента, говорится, что водитель автомобиля «Лексус» при выполнении требований ПДД располагал технической возможностью избежать ДТП.

Отметим, что сторона защиты намерена подать ходатайство об исключении этого следственного эксперимента из числа доказательств и о проведении нового следственного эксперимента.

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Также в судебном заседании прокурор огласил расшифровку аудиозаписи беседы Георгия Кухи с супругой и сыном погибшего (проводившего аудиозапись разговора), которая состоялась вскоре после ДТП. В ходе разговора Георгий Кухи неоднократно принес им извинения и предлагал свою помощь, что, как указывает сторона защиты, опровергает многочисленные заявления стороны обвинения о том, что помощь не предлагалась, а извинения не были принесены своевременно.

Напомним, на предыдущем судебном заседании 11 февраля продолжили допрос экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна, заслушали показания свидетеля Дениса Васильева — сотрудника ГИБДД, который принимал участие в осмотре «Лексуса», а также завершили просмотр видеозаписи третьего следственного эксперимента по определению общей и конкретной видимости.

Судебное заседание продолжится 18 февраля.