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Три человека погибли на дорогах Псковской области за прошедшую неделю

1379 административных правонарушений в области безопасного дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 9 по 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

18 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали пятерых водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали три человека, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - добавили в ведомстве.