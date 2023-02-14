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Пскович на автомобиле Fiat сбил пешехода на улице Максима Горького

Пскович на автомобиле Fiat сбил пешехода сегодня, 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, ДТП случилось в 13:20 у дома №18 на улице Максима Горького. Водитель автомобиля 1974 года рождения наехал на пешехода – мужчину 1966 года рождения.

В результате ДТП последнего госпитализировали в областную больницу с ушибами, точный диагноз устанавливается.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Водитель был трезв.