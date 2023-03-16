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Более 1200 ДТП зарегистрировали на дорогах Великих Лук за год

1225 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Великих Лук за 12 месяцев 2022 года (в 2021 году - 1371). Об этом заявил начальник ОМВД России по городу Василий Федоров в ходе отчета о деятельности отдела на сессии Великолукской городской Думы сегодня, 17 марта.

«Тяжесть последствий составила 13%, 4 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет (в 2021 году - 11), пешеходы - 3 и 1 мотоциклист, всего погибло 8 человек. Не допущено гибели детей», - рассказал Василий Федоров.

Он отметил, что для стабилизации обстановки сотрудники ОГИБДД проводят рейдовые мероприятия. За указанный период времени выявлено и пресечено 16 111 административных правонарушений (в 2021 году – 17 596, снижение на 8,4%). К административной ответственности привлекли 359 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (2021 году - 424, снижение на 15,3%).