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Забывшего обстоятельства смертельного ДТП под Псковом водителя лишат свободы

22-летнего жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

21 сентября 2021 года около 3.00 подсудимый, управляя легковым автомобилем Mercedes Benz E 200, ехал по автодороге Корытово – Пристань в Псковском районе. Нарушив требования Правил дорожного движения, водитель съехал в кювет, где совершил наезд на опору линии электропередач. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил тяжкий вред здоровью.

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В судебном заседании подсудимый вину не признал, поскольку не помнит обстоятельства случившегося.

Ранее водитель рассказывал сотрудникам полиции, что собирался покупать автомобиль, это была тестовая поездка.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму более миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.