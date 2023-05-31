Пенсионерка на «Жигули» улетела в кювет в Себежском районе и получила черепно-мозговую травму

Жительница Себежского района пострадала в дорожно-транспортном происшествии 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении полиции.
Фото: МО МВД России «Себежский»
В 12:00 на автодороге Толкачево - Себеж - Заситино 59-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-21043 не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщину госпитализировали в Великолукскую центральную районную больницу с черепно-мозговой травмой.
«Уважаемые автолюбители, необходимо соблюдать предельную внимательность на дорогах, не превышать максимально допустимую скорость движения и пристёгивать ремни безопасности!» – отметили в полиции.