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Два человека пострадали при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в том числе грузового, произошло вечером в пятницу, 15 декабря, в Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сигнал о ДТП на 538 км автодороги М-9 поступил спасателям в 18:36. Для ликвидации последствий аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

По сообщению районной газеты «Вперед», в результате столкновения большегруза MAN и микроавтобуса УАЗ пострадали два человека.

Обстоятельства произошедшего выясняются.