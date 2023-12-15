Два человека пострадали при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в том числе грузового, произошло вечером в пятницу, 15 декабря, в Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сигнал о ДТП на 538 км автодороги М-9 поступил спасателям в 18:36. Для ликвидации последствий аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
По сообщению районной газеты «Вперед», в результате столкновения большегруза MAN и микроавтобуса УАЗ пострадали два человека.
Обстоятельства произошедшего выясняются.