Летние шины были установлены на передних колесах автомобиля, попавшего в смертельное ДТП с автобусом под Великими Луками

На автомобиле ВАЗ-2107, который попал в аварию с автобусом в Великолукском районе, были установлены разные шины: летние спереди, зимние сзади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ОМВД России по городу Великие Луки.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры – женщина 1999 года рождения и двухлетний ребенок – от полученных травм скончались на месте, еще один годовалый ребенок экстренно госпитализирован.
Также в ДТП пострадали водитель автобуса и девять пассажиров.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Великолукском районе 27 января. Около 7:30 на 466-м километре федеральной трассы М-9 «Москва – Балтия» столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1998 года рождения и автобус «ПАЗ», за рулем которого сидел 49-летний великолучанин.