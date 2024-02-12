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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Пушкиногорском районе 12 февраля. Видео с места происшествия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

ДТП произошло около 9.40 у деревни Новгородка, столкнулись автобус и большегруз. Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Им оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

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Выясняются все обстоятельства случившегося. На место ДТП выехал начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов, а также сотрудники областного аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что автобус вез школьников на экскурсию в «Поезд Победы» в Псков.

Машина скорая помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Островском районе по дороге к месту аварии со школьным автобусом.