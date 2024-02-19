О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом школьниках рассказала Марина Гаращенко

О состоянии школьников, пострадавших в ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе, рассказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
«В прошлый понедельник на трассе Р-23 в Псковской области в аварию попали школьный автобус и карета скорой помощи. Спустя неделю, по состоянию на сегодня, в реанимации Детской областной больницы остаётся один ребенок. Дети с травмами средней тяжести продолжают лечение в стационаре. Девочка, которую направили из Пустошки в Великие Луки, сегодня выписали из детской городской больницы», - поделилась она.
Из реанимации в торакальное хирургическое отделение Псковской областной клинической больницы был переведён водитель скорой помощи. Продолжает лечение в дневном стационаре Пустошкинского филиала Новосокольнической межрайонной больницы женщина из школьного автобуса, отметила Марина Гаращенко.
«При сохранении положительной динамики часть пациентов в конце недели может быть выписана на амбулаторное лечение», - добавила председатель комитета.
Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области.
Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.
По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.
Машина скорой помощи, которая ехала к месту аварии со школьным автобусом, также попала в дорожно-транспортное происшествие.