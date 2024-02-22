Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
гастропаб «Пабло»
несчастные случаи на производстве
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 22.02.2024 07:191 Атлантическое тепло захватывает Европейскую Россию 23.02.2024 10:150 Андрей Турчак: Сегодня дело тех героев достойно продолжают сотни тысяч наших бойцов 23.02.2024 10:000 Капремонт исторического здания гимназии в Печорах идет с опережением графика 23.02.2024 09:380 Какие продукты опасно разогревать в микроволновке, перечислила диетолог 23.02.2024 09:190 Зрение пострадавшей в ДТП школьницы из Псковской области восстанавливается 23.02.2024 09:000 День защитника Отечества отмечают в России
 
 
 
Самое популярное 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 18.02.2024 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 16.02.2024 14:280 Умер Алексей Навальный 21.02.2024 14:362 Названа предварительная причина ДТП с участием автомобиля ГИБДД в Пскове 16.02.2024 22:5510 Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Зрение пострадавшей в ДТП школьницы из Псковской области восстанавливается

23.02.2024 09:19|ПсковКомментариев: 0

Зрение школьницы из Псковской области, пострадавшей в ДТП в Пушкиногорском районе, восстанавливается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клинике СПБГПМУ.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Заведующий кафедрой офтальмологии Педиатрического университета, профессор Владимир Бржеский отметил что, девочка нацелена на скорейшее выздоровление, поврежденным глазом она уже видит часть тестовой таблицы, и терапия позволит восстановить зрение.

Ребенок находится под постоянным мониторингом состояния у заведующей отделения офтальмологии Натальи Садовниковой.

«Мы все максимально прикладываем силы знания, чтобы девочка поправилась и реабилитировалась. На связи с родителями, это хорошие простые люди, труженики. Постоянно даем пациентке что-нибудь сладкое: повышаем ей настроение»,- рассказал профессор.

Одновременно девочкой занимаются хирурги-ортопеды, травматологи, специалисты в пластической хирургии. Лечение ребенка находится под контролем ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова.

«Мы всегда подходим к здоровью детей, исходя из интересов пациентов, а не формально. Это наша идеология. Девочке будем помогать, сколько надо, чтобы она восстановилась», - подчеркнул ректор.

Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области.

Смотрите также
12.02.2024 14:460 Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе

Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

Смотрите также
12.02.2024 13:460 Опубликовано видео с места ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

Смотрите также
12.02.2024 13:111 Попавшие в ДТП пустошкинские школьники ехали на экскурсию в «Поезд Победы»

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.

Смотрите также
12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе

Машина скорой помощи, которая ехала к месту аварии со школьным автобусом, также попала в дорожно-транспортное происшествие.

Смотрите также
12.02.2024 13:230 Скорая помощь попала в ДТП в Островском районе по дороге к пострадавшим школьникам

Теги: #ДТП #Псковская область #зрение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли предвыборные дебаты?
В опросе приняло участие 145 человек
23.02.2024, 10:570 Государственная академическая симфоническая капелла России выступит в Пскове 23.02.2024, 10:350 Водителей предупредили об изменениях в ОСАГО с марта 23.02.2024, 10:170 «Прессинг»: СМИ и выборы, запах «отработки», чемодан денег в студию 23.02.2024, 10:150 Андрей Турчак: Сегодня дело тех героев достойно продолжают сотни тысяч наших бойцов
23.02.2024, 10:000 Капремонт исторического здания гимназии в Печорах идет с опережением графика 23.02.2024, 09:380 Какие продукты опасно разогревать в микроволновке, перечислила диетолог 23.02.2024, 09:190 Зрение пострадавшей в ДТП школьницы из Псковской области восстанавливается 23.02.2024, 09:000 День защитника Отечества отмечают в России
22.02.2024, 22:262 В Пскове женщина не уступила дорогу при выезде с второстепенной улицы на главную и устроила ДТП 22.02.2024, 22:000 Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы 22.02.2024, 21:400 Торжественное построение провели в филиале университета ФСИН в Пскове в преддверии 23 февраля 22.02.2024, 21:201 Соревнования по спортивной аэробике прошли в Пскове
22.02.2024, 21:000 Концерт для школьников из Белгородской области прошел в Печорах 22.02.2024, 20:402 Спрос на продукцию из алюминия в РФ в 2023 году вырос на 21% 22.02.2024, 20:300 СОБЫТИЕ: Памятный митинг у мемориала на месте гибели Александра Матросова 22.02.2024, 20:200 «Урок мужества» организовали для великолукских кадетов 
22.02.2024, 20:000 Соревнования по стрельбе из пистолета прошли среди псковских росгвардейцев 22.02.2024, 19:400 Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности 22.02.2024, 19:201 Полицейские и великолукские школьники поздравили водителей в преддверии 23 февраля 22.02.2024, 19:101 Памятный митинг у мемориала на месте гибели Александра Матросова. ФОТОРЕПОРТАЖ
22.02.2024, 19:100 Секреты активного долголетия раскрыла делегация Псковской области на выставке «Россия» 22.02.2024, 19:000 Опубликована полная танцевальная программа Сретенского бала в Пскове 22.02.2024, 18:450 Псковских полицейских поздравили в преддверии Дня защитника Отечества 22.02.2024, 18:270 Список требований для лицензирования автошкол расширят с 1 апреля
22.02.2024, 18:150 Выставку «Россия» посетили семь миллионов человек 22.02.2024, 18:000 Михаил Ведерников в Печорах пообщался со школьниками из Белгородской области 22.02.2024, 17:451 Сообщения о проблеме с регистрацией доверенного лица Харитонова опровергли в псковском обкоме КПРФ 22.02.2024, 17:411 Президентские выборы. Две стороны одной кампании
22.02.2024, 17:330 Умер бывший тренер футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже 22.02.2024, 17:261 Псковская область вошла в число победителей Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards 22.02.2024, 17:107 Запрещенные писатели 22.02.2024, 16:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 февраля
22.02.2024, 16:452 Предвыборные дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты стартовали на ГТРК «Псков» 22.02.2024, 16:410 Полиция пресекла свободный выгул трех больших собак в великолукской деревне 22.02.2024, 16:350 Билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская» 22.02.2024, 16:300 Стружанин получил условный срок за «видение» о террористах
22.02.2024, 16:220 Жители vs «управляйки»: как избавиться от старой и перейти в новую 22.02.2024, 16:140 Концерт в поддержку участников СВО прошел в Пскове      22.02.2024, 15:561 Голограмма Софьи Ковалевской приняла участие в открытии «Игр будущего» в Казани 22.02.2024, 15:431 20 лет тюрьмы грозит псковичу за покушение на сбыт наркотиков
22.02.2024, 15:410 Владимир Воробьев о работе в штабе общественной поддержки и патриотическом воспитании 22.02.2024, 15:213 Громкий скандал в молодой семье под Псковом закончился избиением полицейских 22.02.2024, 15:182 Иван Белугин: Впервые в Локнянском округе прошел автопробег «Потягнем за Отечество!» 22.02.2024, 15:181 Число обращений к псковскому омбудсмену по теме СВО за год выросло на 19%
22.02.2024, 15:140 Дмитрий Белюков о мероприятиях в память об Александре Матросове: РВИО не могло остаться в стороне 22.02.2024, 15:020 Каток «Таблетка» в Пскове завершил сезон 22.02.2024, 15:002 Иван Белугин о развитии Локнянского округа 22.02.2024, 14:530 Мероприятия в память об Александре Матросове прошли в Локнянском округе
22.02.2024, 14:472 Китайский электрокроссовер WEY 05 появился на российском рынке 22.02.2024, 14:250 Смартфоны и смарт-часы возглавили топ гаджетов, которые дарят псковичам на 23 февраля  22.02.2024, 14:168 95% электросетей в Псковской области капитально не ремонтировались на протяжении 25 лет 22.02.2024, 14:151 «Сообразим на троих»: 7 лет программе – что изменилось за эти годы и не пора ли нам разбежаться? ВИДЕО
22.02.2024, 14:081 Маркетплейсы могут обязать обеспечивать безопасность доставки товаров 22.02.2024, 13:540 «Дневник выборов-2024». Выпуск 7. ВИДЕО 22.02.2024, 13:521 Губернатор почтил память защитников Отечества у Могилы Неизвестного солдата в Пскове  22.02.2024, 13:470 Форум общественных наблюдателей Псковской области пройдет 6 марта
22.02.2024, 13:452 Илья Стрелков: Сергей Матвеев не является доверенным лицом кандидата в президенты Николая Харитонова 22.02.2024, 13:430 До +7 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 23 февраля 22.02.2024, 13:421 «Беседка»: Владимир Воробьев о патриотическом воспитании и депутатской деятельности. ВИДЕО 22.02.2024, 13:390 «Специализированного заказчика» в Пскове оштрафовали на 400 тысяч рублей
22.02.2024, 13:340 Илья Стрелков: Доверенные лица кандидатов в президенты не должны пропускать дебаты 22.02.2024, 13:261 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про статью за саботаж. ВИДЕО 22.02.2024, 13:240 Эксперты назвали причины низких цен на домашний интернет в России 22.02.2024, 13:160 Илья Стрелков: Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по регистрации на ДЭГ
22.02.2024, 13:140 Роструд за год получил менее 50 обращений о нарушении прав мобилизованных 22.02.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.02.2024, 12:580 Лишь 20,5% работающих мужчин Псковской области имеют высшее образование   22.02.2024, 12:570 Об активности кандидатов в президенты за последнюю неделю рассказал Илья Стрелков
22.02.2024, 12:491 Псковский «Акваполис» организует «Самый мужской день» 22.02.2024, 12:430 Более 270 тысяч россиян старше 55 лет обратились в службы занятости в 2023 году 22.02.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Дневник выборов» 22.02.2024, 12:220 Псковстат назвал популярный возраст вступления мужчин в брак
22.02.2024, 12:171 Запрет иноагентам пользоваться соцсетями обсудили в Госдуме 22.02.2024, 12:160 На 1000 мужчин в Псковской области в прошлом году приходилось 1200 женщин - исследование 22.02.2024, 12:070 В России проживают 34,5 млн человек старше 60 лет 22.02.2024, 12:050 Помощь жителям и фронту: два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru