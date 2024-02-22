Общество

Зрение пострадавшей в ДТП школьницы из Псковской области восстанавливается

Зрение школьницы из Псковской области, пострадавшей в ДТП в Пушкиногорском районе, восстанавливается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клинике СПБГПМУ.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Заведующий кафедрой офтальмологии Педиатрического университета, профессор Владимир Бржеский отметил что, девочка нацелена на скорейшее выздоровление, поврежденным глазом она уже видит часть тестовой таблицы, и терапия позволит восстановить зрение.

Ребенок находится под постоянным мониторингом состояния у заведующей отделения офтальмологии Натальи Садовниковой.

«Мы все максимально прикладываем силы знания, чтобы девочка поправилась и реабилитировалась. На связи с родителями, это хорошие простые люди, труженики. Постоянно даем пациентке что-нибудь сладкое: повышаем ей настроение»,- рассказал профессор.

Одновременно девочкой занимаются хирурги-ортопеды, травматологи, специалисты в пластической хирургии. Лечение ребенка находится под контролем ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова.

«Мы всегда подходим к здоровью детей, исходя из интересов пациентов, а не формально. Это наша идеология. Девочке будем помогать, сколько надо, чтобы она восстановилась», - подчеркнул ректор.

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Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области.

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Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.

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Машина скорой помощи, которая ехала к месту аварии со школьным автобусом, также попала в дорожно-транспортное происшествие.