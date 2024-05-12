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Пятимесячный ребенок и двое взрослых пострадали при наезде на лося под Островом. ФОТО

Стали известны подробности наезда на лося на федеральной трассе Р-23 в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 11 мая около 23.15 на 329-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Житель Брянска 1989 года рождения, управляя автомашиной Kia Rio при выбранной скорости движения на неосвещённом участке дороги совершил наезд на дикое животное – лося. После столкновения с лосем автомобиль совершил съезд в правый по ходу движения кювет с опрокидыванием.

Автомашина получила технические повреждения. Пострадали водитель и двое пассажиров – женщина 1997 года рождения, жительница Брянска и пассажирка 2023 года рождения – пятимесячный ребенок. Госпитализирована в детскую областную больницу.