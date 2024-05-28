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В Невельском округе грузовик насмерть сбил велосипедиста. ФОТО

28.05.2024 14:38|ПсковКомментариев: 0

В Невельском муниципальном округе грузовик насмерть сбил велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, ДТП произошло 27 мая около 23.37 на 500-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель у деревни Усть-Долыссы.

Водитель автомашины Volvo FH 12, мужчина 1978 года рождения, двигаясь в сторону города Невель при обгоне совершил наезд на велосипедиста. Мужчина 1984 года рождения двигался в попутном направлении по проезжей части дороги.

В результате ДТП велосипедист, житель Невельского района, погиб на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Грузовиком управлял житель Белоруссии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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