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Два ДТП произошло на Октябрьской площади Пскова с разницей в полтора часа. ВИДЕО

Два ДТП произошло в центре Октябрьской площади Пскова утром 13 сентября с разницей в полтора часа. Оба происшествия попали на видео.

В 09.07 произошло первое ДТП, с участием автомашины почтовой службы. Ее водитель при выезде с второстепенного направления двигался невнимательно и врезался в стоящий автомобиль. Около часа участники ожидали полицию, после переместились на островок безопасности для оформления документов.

Не успели они разъехаться, как в 10.30 произошло новое столкновение. Автомобиль при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество. Участники второго ДТП провели на проезжей части около двух часов.