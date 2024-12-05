Пробка на Ольгинском мосту возникла в результате столкновения трех машин в Пскове. ФОТО

Значительная пробка возникла в результате столкновения трех машин в Пскове сегодня, 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили псковичи.
В направлении к Рижскому проспекту в правом ряду столкнулись три лекговых автомобиля. Затруднено движение по Ольгинскому мосту.
Одновременно с этим, произошло столкновение двух машин на Октябрьской площади.
Машины при пересечении улицы Советской и Октябрьского проспекта не справились с управлением и попали в дорожно-транспортное происшествие. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.