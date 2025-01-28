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В Невеле водитель Lada сбил девятилетнюю девочку

В Невеле 6 февраля на пересечении улиц Герцена и Комсомольской произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом автомобиля на девятилетнюю девочку, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделение ГИБДД МО МВД России «Невельский».

Авария случилась у магазина «Великолукский мясокомбинат». По предварительной информации, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не смог вовремя предотвратить столкновение.

Ребенок был срочно госпитализирован в невельскую поликлинику.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, а также сотрудники ГАИ, которые занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Подробности инцидента и состояние пострадавшей будут уточняться в ходе расследования.