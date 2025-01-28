В Невеле водитель Lada сбил девятилетнюю девочку

В Невеле 6 февраля на пересечении улиц Герцена и Комсомольской произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом автомобиля на девятилетнюю девочку, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделение ГИБДД МО МВД России «Невельский».
Авария случилась у магазина «Великолукский мясокомбинат». По предварительной информации, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не смог вовремя предотвратить столкновение.
Ребенок был срочно госпитализирован в невельскую поликлинику.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, а также сотрудники ГАИ, которые занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.
Подробности инцидента и состояние пострадавшей будут уточняться в ходе расследования.