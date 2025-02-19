АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель проехавшей на красный машины на Рижском проспекте в Пскове госпитализирован

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 20 февраля в 21.40 напротив дома №96-б.

Водитель Lada Priora, молодой человек 2002 года рождения, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с BMW под управлением водителя 1994 года рождения.

Водитель «Приоры» госпитализирован в нейрохирургию областной больницы.

Водитель BMW трезвый.