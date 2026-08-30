Из-за сап-фестиваля в Великих Луках 30 августа ограничат движение транспорта

Сап-фестиваль пройдёт сегодня, 30 августа, на городском пляже в Великих Луках. Начало в 12.00. Планируется ограничение движения транспорта.

В связи с проведением сап-фестиваля будет прекращено движение транспортных средств 30 августа с 11:00 до 19:00 по следующим адресам:

от пересечения улиц Крестьянская и Рабочая в сторону Вантового моста на острове Дятлинка;

по левому берегу набережной реки Ловать от Вантового моста в сторону улицы Рабочей.

Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств 30 августа с 10:00 до 19:00 у городского пляжа.