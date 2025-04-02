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Петербуржец на внедорожнике травмировал пассажирку «Лансера» на Октябрьской площади в Пскове

Пассажирка пострадала при столкновении двух автомашин в Пскове на Октябрьской площади. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля в 15.30 у дома №9 по улице Советской.

Водитель Jeep Grand Cherokee, петербуржец 1958 года рождения, на перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1978 года рождения.

Видео с камеры Pskovline

Пассажирка Mitsubishi, девушка 2004 года рождения, получила ушибы. По факту происшествия проводится проверка.