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На площади Победы в Пскове Opel Corsa наехал на Toyota Land Cruiser. ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие на площади Победы в Пскове попало на видео.

На площади Победы в Пскове Opel Corsa наехал на Toyota Land Cruiser Prado 150. Момент дорожно-транспортного происшествия на площади Победы зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 12 апреля в 11.17.

Оба автомобиля двигались с улицы Кузнецкой со стороны моста 50-летия Октября. При въезде на перекресток с круговым движением водитель Toyota остановился у дома 53/15 по Советской, сзади на него наехал Opel.

Участники пробыли на месте ДТП около 10 минут, после разъехались.