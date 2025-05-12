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Четыре человека пострадали в трех ДТП в Пскове за один день. ФОТО

В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход

Два автомобиля марки Volkswagen столкнулись на улице Труда в Пскове

Lada и Skoda столкнулись на улице Труда в Пскове

Четыре человека пострадали в трех ДТП в Пскове за один день. ФОТО

Два мотоциклиста и водитель «Дастера» погибли на дорогах Псковской области за неделю