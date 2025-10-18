АвтоМир / Происшествия / ДТП

Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев

За 9 месяцев 2025 года на территории Пскова произошло 124 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них 37 ДТП – это наезды на пешеходов, в результате которых 35 человек получили ранения, два два человека погибли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За этот период на нерегулируемых пешеходных переходах в городе Пскове зарегистрировано 13 ДТП, в которых 13 человек получили ранения. На регулируемых пешеходных переходах произошло шесть ДТП, в которых шесть человек пострадали. По собственной неосторожности пешеходов зарегистрировано девять ДТП, при этом восемь человек получил ранения, один человек погиб. Вне пешеходных переходов зарегистрировано 18 ДТП, в которых 16 человек пострадали, два человека погибли.

Также острейшей проблемой является плохая видимость пешехода ночью. За 9 месяцев 2025 года пять наездов на пешеходов (из 37 наездов на пешеходов), в которых пострадали пять человек, произошли в темное время суток.