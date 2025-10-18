АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове

Женщина с ребенком пострадали при столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 12.25 на перекрестке улиц Калинина и Ветеранов войн, у дома №28.

Управлявший Lada Granta мужчина 1993 года рождения на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выполнении маневра поворота налево не уступил дорогу автомашине «Скания S» с полуприцепом «Шмитц» под управлением мужчины 1980 года рождения. Грузовик двигался по главной дороге и имел право преимущественного проезда перекрестка.

В результате ДТП автомашины получили технические повреждения. Пострадали пассажиры автомашины «Лада» - женщина 1991 года рождения и ребенок 2023 года рождения (возраст менее 2 лет).