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Интерактив: Парковочная драма

Чем дольше я наблюдаю за водителями в Пскове, тем страшнее становится в этом городе не только на дорогах, но и на парковках. Конечно, утром у спорткомплекса «Барс» на набережной нередко парковка заполнена, но сегодня развернулась настоящая драма.

Водитель Skoda «впечатался» в припаркованную машину. Видимо, после пошел то ли искать владельца, чтобы решить вопрос полюбовно, то ли просто по своим делам, короче, оставил автомобиль на фактическом месте происшествия. Надеюсь, правдивый первый вариант, но это не стало концом автомобильной драмы.

Skoda сзади откровенно подпер еще один автомобиль. Возможно, чтобы тот водитель не скрылся. Может, другого места не нашел – этого не знаю. Но проблема парковок уже создает довольно комичные ситуации, участвовать в которых очень не хочется.

Екатерина