Интекрактив: Непроходимое болото в Замошье

Недавно нам в деревне Замошье Псковского муниципального округа расчистили и подсыпали дорогу.

Дорога подсыпана глиносмесью, которая превращается в непреодолимое болото после дождей.

В один момент на этой дороге застрял грузовик, так как ему не осилить подъем.

С грузовиками тоже непонятная ситуация, им, насколько мне известно, нельзя ездить по этой дороге, но многие таким образом срезают себе путь, чтобы не ездить через пункт весового контроля. От потока таких машин дорога и портится.

Татьяна

Администрация Псковского муниципального округа поставлена в известность данной проблемы. Глава округа Наталья Федорова уточнила, что это дорога регионального значения 58к-441 и добавила, что туда будет направлена техника для ликвидации последствий. Заявку передали в «Псковавтодор». Территориальному отделу сообщили, что будут держать ситуацию на контроле.