 
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru


За информацию данного раздела ЭПИ «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив

Интекрактив: Непроходимое болото в Замошье

0

Недавно нам в деревне Замошье Псковского муниципального округа расчистили и подсыпали дорогу. 

Дорога подсыпана глиносмесью, которая превращается в непреодолимое болото после дождей.

В один момент на этой дороге застрял грузовик, так как ему не осилить подъем.

С грузовиками тоже непонятная ситуация, им, насколько мне известно, нельзя ездить по этой дороге, но многие таким образом срезают себе путь, чтобы не ездить через пункт весового контроля. От потока таких машин дорога и портится.

Татьяна

Администрация Псковского муниципального округа поставлена в известность данной проблемы. Глава округа Наталья Федорова уточнила, что это дорога регионального значения 58к-441 и добавила, что туда будет направлена техника для ликвидации последствий. Заявку передали в «Псковавтодор». Территориальному отделу сообщили, что будут держать ситуацию на контроле.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026