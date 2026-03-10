 
Интерактив

Интерактив: А в подъезде всё тот же бардак

Обращаюсь к вам по поводу поста в «Печорской правде». Я, конечно, рада за маму с дочкой из этой истории — без всякой иронии. Люди работают, убирают, и за это им спасибо. Тяжёлый труд, никто не спорит. Но читаешь материал — и возникает ощущение, что это не газета, а рекламный буклет управляющей компании «Зодчий».

Я живу в доме под управлением УК «Зодчий», исправно плачу за содержание жилья, и картина, мягко говоря, отличается от этой почти идиллической. У нас в подъезде как был срач, так и остаётся. Лампочки могут неделями не менять, заявки висят, уборка — как повезёт.
Поэтому немного странно видеть, как государственная газета так вдохновенно рассказывает о прекрасной работе конкретной управляющей компании.

Повторюсь — к людям, которые реально метут дворы, вопросов нет. Вопросы как раз к самой УК и к тому, как она работает в реальности.

И ещё один момент. Если это журналистский материал — тогда хотелось бы видеть и другую сторону: что думают жители домов, сколько мы платим и как на самом деле выглядит обслуживание.

А если это реклама УК «Зодчий», то, наверное, её стоит хотя бы честно обозначать, как рекламу. Потому что когда платёжки приходят каждый месяц, а в подъезде всё тот же бардак, такие публикации читаются немного… по-другому. 

Мария 

