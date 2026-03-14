Интерактив: Грачи прилетели, а парковка на газоне — нет

Грачи прилетели, а альтернативно одарённые умники, паркующиеся на газоне, к сожалению, не улетели.
Высокий клиренс — не повод портить остатки зеленой зоны.
Просьба к ответственным сотрудникам считать это официальным обращением в Контрольное управление администрации Пскова для установления личности виновника торжества и проведения с ним им воспитательной работы.
Двор на Балтийской, напротив ПИЛГ.
Валерий
