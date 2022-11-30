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ВТБ в Псковской области выдал более 220 млн рублей в рамках программ автокредитования

Клиенты ВТБ в Псковской области заключили в 2022 году свыше 220 сделок на приобретение автомобилей, объем кредитования достиг 225 млн рублей. Средний чек по итогам года составил чуть более 1 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2021 годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Наиболее активным с точки зрения спроса клиентов в регионе стали июнь и август.

«В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса россиян на автокредиты - до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заёмщиков», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Наибольшей популярностью у клиентов в стране пользовались автомобили марки Lada – на них в 2022 году ВТБ выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок также вошли Kia, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen, и Renault.

ВТБ по-прежнему является одним из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам 2022 года клиенты заключили в банке более 51 тысяч сделок на приобретение автомобилей на общую сумму 62 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3,3 млрд) и Краснодарский край (2,9 млрд).

В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.