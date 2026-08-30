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День шахтера отмечают сегодня по всему миру

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В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны — ряд бывших советских республик — отмечают День шахтёра, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.

Изображение создано ИИ

Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей экономики стран бывшего СССР, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года. А затем был закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах — имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

Для угольно-добывающих городов и районов День шахтера является важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями. В этот день чествуют угледобытчиков, занятых в забое, – шахтеров, геологов, взрывник, проходчиков, горноспасателей, горных мастеров и других работников угольной промышленности.

Но сегодняшняя дата — не только праздник, в этот день также вспоминают тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам, пишет calend.ru.

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