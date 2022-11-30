АвтоМир / Автоблоги

По кругу

Перекрестки с круговым движением существуют в Пскове не один год. Многие даже научились по ним ездить. Некоторые даже по правилам. Но вот незадача. С 1 марта нынешнего года правила вновь поменяются. В том числе и для псковичей. А теперь подробнее.

Круговое движение в Пскове внедряли аккуратно и поступательно. Власти быстро сориентировались, что пропускная способность на таких перекрестках выше, а общественники предлагали все новые и новые перекрестки для будущих «колец». Водители встретили их настороженно. Пугались, что они узкие и на скорости 60 километров в час их не проскочить. Опять же, опасения, что можно притереть соседа и полностью остановить движение. Да и в целом по-старинке было как-то привычнее.

Тем не менее многие освоились и оценили круги по достоинству. Привыкли, что главный тот, кто на круге, и именно его нужно пропустить. Съезжать с круга нужно с крайней правой полосы, что тоже достаточно просто запомнить.

Теперь же, точнее, с 1 марта, нужно будет обращать внимание на знаки приоритета, если таковые будут установлены.

Еще точнее: если раньше перед кругом стоял знак «Круговое движение», то все было просто - пропускаете тех, кто на круге и въезжаете на круг сами. Теперь нужно будет обращать внимание на знаки приоритета. Если у того, кто только въезжает на круг, висит знак «Главная дорога», то его нужно пропустить даже в том случае, если вы уже на кольце. В случае, если дороги равнозначны, то ничего не меняется — кто на кольце, тот и главный. Такая же ситуация, если перед въезжающим на круговое движение висит знак «Уступите дорогу».

За последние годы правила на перекрестках с круговым движением менялись четыре раза. Сложно поверить, но до ноября 2010 года приоритет был у тех водителей, которые въезжают на круг. Сейчас даже невозможно в это поверить. А ведь в некоторых случаях с 1 марта теперь снова придется.

Зачем менять правила?

Логику последовательности принятия решений проследить сложно. Возможно, авторы изменений пытаются найти оптимальную схему проезда эмпирическим путем. С другой стороны, многие настолько увлеклись установкой «колец», что добавили их даже там, где они не очень были нужны. И теперь, с помощью знаков, пытаются исправить ошибки. Поэтому решения, где поставить знаки приоритета, а где оставить все как есть, лягут на плечи властей в каждом отдельно взятом населенном пункте, имеющим круговые движения.

В настоящий момент в Пскове имеется только один перекресток, который можно рассматривать в контексте новых правил — это Октябрьская площадь. На самом деле, там, конечно, псевдокольцо, и обычные правила кругового движения на него не распространялись. Зато знаки приоритета имеются. Самые что ни на есть настоящие. И именно ими все пользуются.

Пять лет назад знаки приоритета были у круга на площади Победы. Главная дорога была у тех, кто двигался с моста имени 50-летия Октября по улице Кузнецкой и уходил с круга на улицу Яна Фабрициуса. В данный момент на данном участке правила как и везде — кто на круге, тот и главный.

Скриншот с Яндекс.Панорам 2016 года.

Есть ли в Пскове перекрестки с круговым движением, где можно опробовать новые правила? Да, вполне. Круг на Балтийской. Весь поток идет либо с Рижского проспекта, либо на Рижский проспект. Направления во дворы редкие и по большей части второстепенны. Тем не менее здесь распространяются правила круга. Изменится ли что-то после первого марта? Вряд ли. Однако если на данном круге будут случаться аварии и место признают предочаговым, то новые правила могут и применить.

В любом случае, самое простое, оно же самое главное — всегда смотреть на знаки, а не ездить по памяти. Тогда и к новым правилам привыкнуть будет проще. Но лучше не привыкать. Вдруг опять что-то в очередной раз поменяется.

Александр Елисеев