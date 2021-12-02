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Семерых нетрезвых водителей задержали в Псковской области

Семерых нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, вечером 3 декабря в областном центре у дома по улице Ипподромной полицейские остановили для проверки автомашину «Шевроле», которой управлял нетрезвый 35-летний пскович. Кроме того, ночью 5 декабря по улице Юбилейной в Пскове на автомобиле «Киа» ехал горожанин 1987 года рождения, который тоже оказался «под градусом».

В Великих Луках ночью 4 декабря по улице Глинки на автомобиле ВАЗ-2120 следовал нетрезвый житель Великолукского района 1990 года рождения. Здесь же 4 декабря на улицах Вагонной и Колхозной полицейские выявили еще двух нетрезвых водителей.

По деревне Лядцы Гдовского района в ночное время 5 декабря на автомобиле ВАЗ-21113 ехал местный житель 1983 года рождения. Он также сел за руль в нетрезвом виде.

Еще двух водителей в состоянии опьянения на автомашинах «Мицубиси» и «Ауди» остановили дорожные инспекторы 4 и 5 декабря в Себежском районе.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.